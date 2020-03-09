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ENKA Sanat Sahnesi'nde Ödüllü Oyun: Fotoğraf 51

Hırslı bir yarışın ortasında 'yaşamın sırrını' bulmaya çalışan bir grup bilim insanını konu edinen oyun 10 Mart Salı günü sanatseverler ile buluşacak.

09.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:59
ENKA Sanat Sahnesi'nde Ödüllü Oyun: Fotoğraf 51

DNA, x-ışınları, fosfatlar ve hırslı bir yarışın ortasında 'yaşamın sırrını' bulmaya çalışan bir grup bilim insanı anlatan Fotoğraf 51, 10 Mart Salı günü saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda sahne alıyor. Yaşamın sırrını arayan insanın kendini kusurlu kılan özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken oyun, bu sorunsalı merkeze alarak denklemin parçası haline getiriyor. Sevilen oyun, bilimin ne kadar kesin değerler üzerine kurulu olsa da onu yapan kişilerin seçimlerinden, yeteneklerinden, karakterlerinden, korkularından, hatta aşklarından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguluyor.

Geçen yıl aralarında "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri", "Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri" ve "Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri"nin bulunduğu pek organizasyondan ödülle dönen başarılı oyun, "kusursuzu" arayan "kusurlu" insanı anlatıyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel
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