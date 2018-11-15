Enka Spor Kulübünden Doping İddiasına Yönelik Açıklama

15 Kasım 2018 Perşembe 17:01



15 Kasım 2018 Perşembe 17:01

ENKA Spor Kulübü, atletizmde sporcularına yönelik doping iddiasıyla ilgili yasal işlem başlatılacağını duyurdu.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan, ENKA sporcularının doping yaptığına ve bu nedenle Kadınlar Atletizm Süper Lig şampiyonluğunun el değiştirdiğine yönelik haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:"Haberde sporcularımızın doping ihlalleri yaptığı, bu sebeple de Kadınlar Atletizm Süper Lig şampiyonluğunun el değiştirdiği ve Fenerbahçe Kulübünün şampiyon olduğu kesin ve otoritelerce bir karar gibi açıklanmıştır. Konu hakkında Türkiye Atletizm Federasyonu bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile haberi tekzip etmiştir. Tarafımıza, Türkiye'de doping konusunda otorite olan makamlardan sporcularımız hakkında doping ihlali ile ilgili herhangi bir resmi yazı bildirimi yapılmamıştır. Manşet atarak başka bir kulübün şampiyon ilan edilmesinin, sporcularımızı zan altında bırakan kesin ifadeler kullanılmasının, kulübümüzce elde edilen haklı başarılara gölge düşürmek üzere bilinçli olarak basına servis edildiği düşünülmektedir. Konu hakkında kulübümüzün her türlü yasal haklarını kullanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."