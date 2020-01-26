Haberler » Güncel » Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı - Haber

Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı

Elazığ'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

26.01.2020 01:50 | Son Güncelleme: 26.01.2020 02:24Enkaz altından çıkarılan 2,5 yaşındaki kızın annesi de kurtarıldı
'daki depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız da 28 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında çocuğu Yüsra ile mahsur kalan anne Ayşe Yıldız, arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan anne Yıldız, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında dua eden Yıldız'ın yakınlarının bu esnada tekbir getirdiği görüldü.
Jandarma timleri, yardım çığlığı yükselen kadınla iletişim sağlamış, çalışmalar sonucu önce annenin 2,5 yaşındaki kızı enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı.

Ayşe Yıldız, Elazığ, Anne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:35  KÜÇÜK NÜSRA?NIN ANNESİ AYŞE YILDIZ ENKAZDAN YARALI OLARAK KURTARILDI
02:34  SULTANGAZİ'DE ART ARDA İKİ KAZA 7 YARALI
02:33  Hasar gören cami minaresi yıkıldı
02:33  BAKANLAR DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
02:32  BAKAN SOYLU, BAKAN KOCA VE BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
26.01.2020 02:41:30