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Enkaz altından çıkarılan kedi, sahibi bulunamazsa Antalya'ya getirilecek

Elazığ'daki depremde yaralı kurtulan bir kedinin enkaz çevresinde sahiplerini aradığı bilgisi üzerine bölgedeki Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, hayvanı sahiplendi.

27.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:56Enkaz altından çıkarılan kedi, sahibi bulunamazsa Antalya'ya getirilecek
'daki depremde yaralı kurtulan bir kedinin enkaz çevresinde sahiplerini aradığı bilgisi üzerine bölgedeki Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri, hayvanı sahiplendi.
Bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki Kalay apartmanının enkazından çıkan kedinin, yıkıntının etrafında sahibini aradığı paylaşımı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dikkatini çekti.
Böcek, Twitter hesabından "Depremde yaşam alanlarını kaybeden küçük dostlarımız da var. Sahibini bulamayan bu küçük kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceğiz. Ekiplerimiz arıyor, görenlerin iletişime geçmesini rica ediyoruz." paylaşımında bulundu.
Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Böcek'in bu talimatı üzerine yaralı kediye ulaştı.
Ekiplerin, karnını doyurup, tüm bakımlarını yaptıkları kediyi sahiplenmesi üzerine bir paylaşım daha yapan Başkan Böcek, "Ekiplerimiz yaralı kediyi buldu ve tedavisini yaptı. Minik dostumuza üzülen hayvanseverler merak etmesin, o artık bize emanet." ifadesini kullandı.
Ekiplerin, görevleri tamamlandıktan sonra kediyi, sahibi bulunamazsa Antalya'ya getirecekleri bildirildi.

Antalya, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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