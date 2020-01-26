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Enkaz başındaki köpeğin, acı bekleyişi yürekleri dağladı

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından bölgeye ülkenin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri gönderildi. Arama çalışmalarına K9 isimli arama kurtarma köpekleri de eşlik etti. Çalışmalarda enkaz başında bekleyen bir köpeğin görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Köpek, göçük altında kalan bir kadın elinin başında çaresizce bekliyor.

26.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:52

'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. AFAD koordinasyonundaki müdahale çalışmalarında enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 45' e yükseldiği açıklandı. Bölgede yapılan arama çalışmalarına 3.733 personelle beraber 17 adet hassas burunlu eğitimli köpekler de eşlik etti.


YAŞANAN ACIYI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kızılay'ın temin ettiği yaklaşık 10 bin adet çadırda sabahlayan depremzedelerin bekleyişi devam ediyor. Enkaz başında bekleyenler arasında sadece depremzedeler yok. Bölgeden gelen bir görüntü depremin yaşattığı acı bekleyişi gözler önüne serdi.

Gelen görüntüler arasından bir karede, enkaz altında kalan bir kişinin başında durarak kurtarılmasını bekleyen bir köpek görülüyor. Enkaz altında kalan kişinin kim olduğu hakkında bilgi olmamasıyla beraber köpeğin gösterdiği vefa örneği sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte sosyal medyada paylaşılan gönderiler:

Enkaz başındaki köpeğin, acı bekleyişi yürekleri dağladı

Elazığ, Güncel


Güncel

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