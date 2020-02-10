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ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARININ ÜÇÜNCÜ GÜNÜ SONA ERDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmalarında üçüncü gün geride kaldı.

10.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:04ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARININ ÜÇÜNCÜ GÜNÜ SONA ERDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmalarında üçüncü gün geride kaldı. Ekipler ilk olarak, uçağın kokpit kısmıyla 1 motorunu ardından uçağın kanatlarını depoya götürülmek üzere tıra yükledi. Bugün için çalışmalarını tamamlayan ekipler, yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmalarının üçüncü günü tamamlandı. 09.00 sıralarında başlayan enkaz kaldırma çalışmalarında ekipler, vinç yardımıyla enkaz alanına gelen ilk TIR'a uçağın parçalanan üç kısmından birisi olan kokpit kısmını ve 1 motorunu yükledi. Ardından gelen ikinci TIR'a Açelya isimli uçağın kanatları yüklendi. Ardından TIR, incelemelerin yapılacağı depoya doğru yola çıktı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarına ara veren ekiplerin, yarın sabah saatlerinde enkaz kaldırma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kokpitin kaldırılması

-Motorun kaldırılması

-Tırın gelişi

-Kokpit ve motorun götürülüşü

-Kanatların tıra yüklenmesi

-Enkaz detayı


- İstanbul

Sabiha Gökçen, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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