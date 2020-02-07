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Enkazdan 16 saatte yaralı kurtarılan inek 'Nazlı' tedavide

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde enkaz altından 16 saat sonra kurtarılan 'Nazlı' isimli ineğin, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavisi sürdürülüyor.

07.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:32Enkazdan 16 saatte yaralı kurtarılan inek 'Nazlı' tedavide

ELAZIĞ'da, 6.8'lik depremde enkaz altından 16 saat sonra kurtarılan 'Nazlı' isimli ineğin, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavisi sürdürülüyor.

Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki depremde Çevrimtaş köyünde ahırın yıkılması sonucu enkaz altında kalan, 'Nazlı' isimli inek, 16 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yaralı ineğe, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi uygulanmaya başlandı. 'Nazlı' isimli ineğin, tedavi sonrası sahibine teslim edileceği belirtildi.



Fırat Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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