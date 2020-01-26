Enkazdan 24'üncü saatte annesiyle kurtarılan Nüsra, 'acıyor' diye seslenmiş

ELAZIĞ depreminde, babası ile kardeşinin hayatını kaybettiği enkazdan 24 saat sonra annesiyle birlikte kurtarılan Nüsra Yıldız'ın (2,5) arama- kurtarma ekibine 'acıyor' diye seslendiği ortaya çıktı. Anne- kızı 24'üncü saatte kurtaran ekipte yer alan Sedat Barutçu, "Nüsra ile annesini kurtarmış olmak, bizi mutlu etti" dedi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman çöktü. Binada bulunan Yıldız ailesi de şiddetli depremde enkaz altında kaldı. Hüseyin Yıldız ile oğlu Onur'un hayatını kaybettiği depremde, enkaz altında eşi Ayşe ile küçük kızı Nüsra Yıldız ise yaralandı. Anne ve kızına 24 saat sonra arama- kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan anne- kız, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

'BEBEKLE DİYALOĞUMUZ, BİZİ DUYGULANDIRDI VE KAMÇILADI'

Ayşe Yıldız ile kızı Nüsra'nın kurtarılmasında görev alan ekipteki itfaiye eri Sedat Barutçu, yaşadıklarını anlattı. Yoğun, yorucu ve titiz çalışma sonucu enkazda Yıldız ailesinin iki ferdine ulaştıklarını belirten Barutçu, "Deprem haberinin ardından kısa sürede Ankara'dan Elazığ'a geldik. Buraya gelir gelmez arama tarama faaliyetine başladık. Enkaz alanında da tespit ettiğimiz bölgelerde çalışmalara başladık. Bu çalışmalarda özel anlar oldu. Nüsra bebek ile annesinin kurtarılması en özel anlardan oldu. Çünkü herkesin çocuğu, anne, babası var; duygusal anlar yaşadık. Özellikle bebekle olan diyaloğumuz bizi hem duygulandırdı hem de kamçıladı. Çünkü küçük kız durmadan; 'anne', 'baba' ve 'acıyor' diyordu. Bu sözleri bizde duygusal etki yarattı. Başarılı, özenli çalışmayla enkaz altındaki anne ve bebeği kurtardık. Babası ve bir kardeşi vefat etmişti ama Nüsra bebek ile annesini kurtarmış olmak bizi mutlu etti" diye konuştu.

Anne ile bebeğin kurtarılmasında görev alan diğer itfaiye erleri de enkazın 5 metre altına girip ardından 5 metre yatay tünel açtıklarını belirtti.