15.07.2019 12:13
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Enkazdan 60 saat sonra kurtarıldı

Enkazdan 60 saat sonra kurtarıldı

Çin'de Perşembe günü çöken 3 katlı bir binanın enkazında kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 60 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Çin'de Perşembe günü çöken 3 katlı bir binanın enkazında kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 60 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Çin'in güneybatısında bulunan Guizhou eyaletinin başkenti Guiyang'da Perşembe günü 3 katlı bir bina çökmüştü. Binanın enkazında bir kadının kaldığını öğrenen itfaiye ekipleri, Perşembe gününden bugüne hummalı bir çalışma yürüttü. 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından arama kurtarma çalışmalarına hız veren ekipler, yoğun çalışmanın sonucunda enkaz altında kalan kadını 60 saat sonra canlı olarak kurtarmayı başardı. 60 saatlik çabanın ardından kurtarılan kadın hastaneye götürüldü. Tedavisine başlanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - PEKİN
Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, İtfaiye, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:36   Rize'de nişanda yemekten zehirlenenlerin sayısı 231'e yükseldi
12:33   Barıştırmak için buluşturduğu arkadaşların silahlı kavgasında öldü
12:29   Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu
12:29   400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor.
12:29   Sokakta tartışma vatandaşın tokadı ile bitti...O anlar kamerada
12:23   El freni çekilmeyen otomobil doğal gaz kutusuna çarptı
12:20   Adıyaman'da üç araçla çarpışan kamyonetin sürücüsü kaçtı