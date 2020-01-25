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Enkazdan 8 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bir kişi daha enkazdan çıkarıldı.

25.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:02
'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bir kişi daha enkazdan çıkarıldı. Depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde başlatılan arama kurtarma çalışmasıyla 8 kişi kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
Mustafa Paşa Mahallesi'nde 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Yıkılan binalarda arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu 8 kişi kurtarılırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Binaların enkazlarında arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor.
(Ömer Çetin/İHA)
Enkazdan 8 kişi kurtarıldı 1 kişi hayatını kaybetti

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA


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