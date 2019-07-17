Enkazdan Çıkan Rekortmen Ufuk Koçak İlk Kitabını Sualtında İmzaladı

Alışverişten çok daha fazlası bekleyenlerin İstanbul'daki tek adresi Emaar bünyesinde bulunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, 17 Temmuz'da, Dünya Serbest Dalış¸ Rekortmeni Ufuk Koçak'ın imza gününe ev sahipliği yaptı.

İstanbul'un en gözde ve trend alışveriş merkezi Emaar'da bulunan Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi, sıra dışı bir etkinliğe evsahipliği yaptı. Değişken Ağırlık Dünya Serbest Dalış¸ Rekortmeni Ufuk Koçak, 17 Ağustos Marara Depremi'nde üç gün enkaz altında kaldıktan sonra yeniden doğuşunu ve dünya çapında bir rekortmene dönüşünün öyküsünü anlattığı "Sınırsız" isimli ilk kitabını sualtında vatozların ve köpekbalıklarının arasında imzaladı.

17 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen imza günü, Koçak'ın smokin şeklindeki dalış kıyafetiyle Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi'ndeki yüzlerce balık bulunan dev tünel akvaryuma dalarak ilk kitabı imzalamasıyla başladı. Sualtındaki sembolik imza töreninin ardından Koçak, etkinlik alanında kitaplarını imzalamaya devam etti.

İmza gününde konuşan Ufuk Koçak, "Kitabım Sınırsız enkazın altında son, denizin altında sonsuz nefesin hikayesini anlatıyor.Anne karnı huzuru olarak addettiğim sualtı dünyasının huzurunu ve Sınırsız'ın ilham kaynağı denizi yadetmek için ilk kitabımı vatozlar, köpekbalıkları ve diğer deniz canlılarının arasında, sualtında imzalamak istedim. Bu arzumu gerçekleştirmem de bana destek olan