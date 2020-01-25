Haberler » 3. Sayfa » Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı - Haberler

Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı

Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altından kurtarılan Aydın çifti yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Nurdan Aydın, ''Enkaz altında ikimizde abdestliydik. Eşim yatsı namazını kıldı'' dedi

25.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:28

'da meydana gelen 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Nurdan-Zülküf çifti yaşadıklarını anlattı. Eşi ile çay içtikleri sırada depreme yakalandıklarını söyleyen Nurdan Aydın ''Bağıra bağıra dua ettik. Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı'' dedi.

BUZDOLABI VE DOĞAL GAZ BORUSU HAYATLARINI KURTARDI

Yaşadıkları korku dolu anları aktaran Nurdan Aydın, "Salonda oturuyorduk o an çıkmaya çalıştık ama deprem ona bile fırsat vermedi. Eşim ile birbirimize sarıldık ve haklarımızı helal ettik. O anda her şey üzerimize yıkıldı. O enkazın altında ikimizde abdestliydik. Eşim ile birlikte bağıra bağıra dua ettik. Eşim benim üzerime çıktı. Bana bir şey olmasın diye. O şekilde yatsı namazını kıldı. Elini bile kaldırsan parmağını bile göremeyecek bir yerdesin. Benim belden aşağı tarafım duvarım dibindeydi. Bizi kolonların tamamen altından kurtaran doğal gaz borusu ve buzdolabıydı. Komşumuzun bağırmasını duydu eşim. Buzdolabının demirine vurup ses çıkararak yerimizi belli ettik. Bir ışık geldi eşimin üzerine, o bize umut oldu" diye konuştu.

"O AN SADECE İBADET ETMEK AKLIMA GELDİ"

Zülküf Aydın ise kaçamadıklarını söyleyerek " anında bir kereden sonra durur dedim. Durmadı kaçamadık. Ayağa kalktım ve eşimin üzerine uzandım ona bir şey olmasın diye. O anda bina bir anda çöktü. Hafriyat bizi sıkıştırdı. 2. depremde çok daha fazla sıkıştık. Çok karanlıktı. O an sadece ibadet etmek aklıma geldi. Allah kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı.

ElazığElazığ'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Göl Apartmanı'nın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı

Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte AFADDeprem çantası nasıl hazırlanır? İşte AFAD'a göre çantada mutlaka bulundurulması gerekenler

Deprem anında ne yapılmalı! Prof. Dr. Şükrü ErsoyDeprem anında ne yapılmalı! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan önemli uyarılar

Elazığ depreminde yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Ekipler zamanla yarışıyorElazığ depreminde yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Ekipler zamanla yarışıyor

Tayvanlı deprem kahini Dyson LinTayvanlı deprem kahini Dyson Lin'in, çok konuşulacak İstanbul yorumu! İşte dikkat çeken tweetleri

Tayvanlı deprem kahini Dyson Lin, TürkiyeTayvanlı deprem kahini Dyson Lin, Türkiye'de fenomen oldu! Meğer Hoogerbeets'in de hocasıymış!

Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı

Deprem, Elazığ, Aydın, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

25.1.2020 17:41:09