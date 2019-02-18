Kartal'da Çöken Binadan Kurtarılan Minik Azra'nın İlk Sözleri Ağlattı

Kartal'da meydana gelen bina çökmesinde enkaz altından 20 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz ilk kez konuştu. Hasta yatağında, babasıyla sohbet ederken, "Güzel bir bahçemiz olsun " diyen minik Azra, herkesi duygulandırdı.

Kartal'da çöken binadan sağ kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumu iyiye giden minik Azra ilk kez konuştu. Babası ile sohbet eden minik Azra, "Arkadaşım Eşek" şarkısını söyledi.

"HAVUZLU BİR EVİMİZ OLSUN, BEN HAVUZDA HİÇ YÜZMEDİM"

Babası Fethi Tekgöz'ün "Nerede yaşamak istersin?" sorusuna minik Azra, " Güzel bir bahçemiz olsun. Havuzlu bir evimiz olsun. Ben havuzda hiç yüzmedim" deyince odadaki herkesin gözleri doldu.

YAKINLARI GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Çöken binadan kurtarılan kızın bu isteği karşısında yakınları gözyaşı döktü. Minik Azra'nın yanında hastane personelinin hediye ettiği bebeği ayırmadığı gözlendi. Minik Azra'nın durumunun iyi olduğu da görüntülerde gözlendi.

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan Azra Havva Tekgöz ve Tayyip Mahmut Alemdar'ı, tedavi gördükleri Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etmişti.

Kaynak: İHA