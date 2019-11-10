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Enkazın altında yaşlı adamın cenazesi aranıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gece vakti çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

10.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:11Enkazın altında yaşlı adamın cenazesi aranıyor
'nun ilçesinde gece vakti çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangında hayatını kaybeden şahsın arama çalışmalarından ise henüz sonuç alınamadı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökomuz köyünde yalnız yaşayan Tahir Sakızcı'ya (89) ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki boş olan ahşap eve de sıçradı. Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşların müdahale ettiği yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alınabilen yangında soğutma çalışmalarının ardından Tahir Sakızcı'nın cesedini arama çalışması başlatıldı.

Yangın sonrasında Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler alan Kaymakam Pişkin, yangının sobadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durduklarını ifade ederek, "Yangın sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 89 yaşındaki vatandaşımız o sırada evde yalnızmış. Şu anda yangın kontrol altına alındı ama yangın enkazının altında kalan cesede ulaşma çalışmaları devam ediyor. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Köylülerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın mağduriyetini, devletimizin imkanları ölçüsünde giderme gayretinde olacağız" dedi.

Öte yandan, Tahir Sakızcı'nın enkazda cesedinin bulunabilmesi için çalışmalar devam ederken, cesedin bazı uzuvlarına ulaşıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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