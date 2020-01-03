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Enner Valencia kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Enner Valencia kimdir?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve kadrosuna katacağı iddia edilen Enner Valencia, sporseverlerin merak konusu oldu. Enner Valencia hangi takımda oynuyor, Enner Valencia kaç yaşında, Enner Valencia mevkiisi ne ve Enner Valencia kimdir gibi soruların yanıtları aranırken, Enner Valencia özellikleri merak edildi.

03.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:11

Süper Lig'in ara ilk ayrısının bitmesiyle transfer çalışmalarına hız veren 'ın Ekvador'lu futbolcu Enner ile anlaştığı iddia edildi. Premier Lig'de oynayan Enner Valenica hakkında meral dolu sorular sorulurken Enner Valencia kimdir, Enner Valenciakaç yaşında, Enner Valencia mevkiisi nedir gibi sorular araştırıldı. İşte Enner Valencia hakkında merak edilenle…

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Valencia Ekvadorlu futbolcudur. Premier League ekibi Everton takımında kiralık olarak oynamaktadır.

Enner Valencia doğum tarihi: 4 Kasım 1989

Enner Valencia kaç yaşında: 30 yıl yaşında

Enner Valencia mevkii: Forvet/ santrafor

Ennere Valencia nereli: Esmeraldas, Ekvador

Enner Valencia boy: 1,74 m Kilo: 74 kg

Enner Valenciakariyer başlangıç tarihi: 2005

Enner Valenciaşu andaki takımları: Ekvador millî futbol takımı (Forvet), Tigres UANL (#13/ Forvet)

Enner Valenciaebeveynler: Bolivia Lastra, Remberto Valencia

Enner Valencia

ENNER VALENCİA KARİYERİ VE ENNER VALENCİA PERFORMANSI

2010-2013 Emelec,

2014 Pachuca,

2014 West Ham United,

2016 Everton (kiralık)

2017/18 West Ham

2018/2019 Tigres UANL

ENNER VALENCİA YILLARA GÖRE PERFORMANSI

PERFORMANS 19/ 20 18 maç 0 gol, 2 asist

PERFORMANS 18/19 47 maç, 17 gol, 5 asist

PERFORMANS 17/18 42 maç, 17 gol 2 asist

PERFORMANS 16/17 30 maç, 3 gol, 2 asist

PERFORMANS 15/16/ 25 maç, 6 gol, 3 asist

PERFORMANS 14/15 37 maç, 5 gol, 4 asist

PERFORMANS 13/14 23 maç, 178 gol 2 asist

PERFORMANS 12/13 47 maç, 9 gol 10 asist

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Enner Valencia kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Enner Valencia kimdir?

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