Enner Valencia kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Enner Valencia kimdir?

Süper Lig'in ara ilk ayrısının bitmesiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Ekvador'lu futbolcu Enner Valencia ile anlaştığı iddia edildi. Premier Lig'de oynayan Enner Valenica hakkında meral dolu sorular sorulurken Enner Valencia kimdir, Enner Valenciakaç yaşında, Enner Valencia mevkiisi nedir gibi sorular araştırıldı. İşte Enner Valencia hakkında merak edilenle…
ENNER VALENCİA KİMDİR?
Enner Valencia Ekvadorlu futbolcudur. Premier League ekibi Everton takımında kiralık olarak oynamaktadır.
Enner Valencia doğum tarihi: 4 Kasım 1989
Enner Valencia kaç yaşında: 30 yıl yaşında
Enner Valencia mevkii: Forvet/ santrafor
Ennere Valencia nereli: Esmeraldas, Ekvador
Enner Valencia boy: 1,74 m Kilo: 74 kg
Enner Valenciakariyer başlangıç tarihi: 2005
Enner Valenciaşu andaki takımları: Ekvador millî futbol takımı (Forvet), Tigres UANL (#13/ Forvet)
Enner Valenciaebeveynler: Bolivia Lastra, Remberto Valencia
ENNER VALENCİA KARİYERİ VE ENNER VALENCİA PERFORMANSI
2010-2013 Emelec,
2014 Pachuca,
2014 West Ham United,
2016 Everton (kiralık)
2017/18 West Ham
2018/2019 Tigres UANL
ENNER VALENCİA YILLARA GÖRE PERFORMANSI
PERFORMANS 19/ 20 18 maç 0 gol, 2 asist
PERFORMANS 18/19 47 maç, 17 gol, 5 asist
PERFORMANS 17/18 42 maç, 17 gol 2 asist
PERFORMANS 16/17 30 maç, 3 gol, 2 asist
PERFORMANS 15/16/ 25 maç, 6 gol, 3 asist
PERFORMANS 14/15 37 maç, 5 gol, 4 asist
PERFORMANS 13/14 23 maç, 178 gol 2 asist
PERFORMANS 12/13 47 maç, 9 gol 10 asist
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