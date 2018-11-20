Enrico Caruso'nun 21. Yüzyıl Taht Adayı Bir Türk

Opera tarihinin en önemli ses sanatçılarından biri olan ve 1921 senesinde hayatını kaybeden Napolili Efsanevi İtalyan Tenor Enrico Caruso'nun tahtına en yakın ilk 5 aday arasında favori aday olarak gösterilen opera sanatçısı Can PULAT, Türkçe dilindeki albümünü Türkiye'den çıkaracağını bildirdi.

Almanya'da ve İsviçre'de yaşayan 1991 Berlin doğumlu Pulat, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Avrupa'nın 22 ülkesinde koro dahilinde 100'ü aşkın sayıda prestijli salonlarda konser iştirakim oldu. Solo katılımlarım da azımsanmayacak sayıda. Ancak, operada bireysellik anlamında şöhreti hiç hedeflemedim. Çünkü, opera bana göre maneviyatı temsil ediyor ve kalabalıklarla sessiz sedasız yaşandığında daha değerli bir anlam kazanıyor.

Türkiye'ye gelmek için en doğru zamanı bekledim

Ülkeme ve aziz milletime özellikle de iş hayatım sebebiyle sürekli yurt dışında bulunmamdan dolayı özlem dolu bir aşkla ve hasretle bağlıyım. Türkiye'ye sanatımla gelmek için, uzunca bir süredir sabrediyorum. Zira genç ve yetenekli olmak, sanat içerikli işlerde bazen handikap da oluşturabiliyor. Yeterince tecrübe edindim, artık hazırım. Albüm için, tercihim Almanya değil Türkiye'dir.

Önce Türkçe albüm, ardından İngilizce ve Almanca

İlk albümümü Türkiye'de ve Türkçe dilinde yapacağım. Ardından ülkemizin değerlerini dünyaya tanıtmak için, çok dilli albüm çalışması gelecek. Tüm sanatçılarımıza aynı yolu izlemelerini tavsiye ediyorum. Dünya milletleri, Türk müzisyenlerin gücünü ve üstün kalitesini takip ediyor. Kanaatim, bu konuda son derece duyarlı olan global müzik dinleyicisi kesimini boş bırakmamaktan yana.

Türk müzikseverleri şaşırtacağım

Ses aralığımın genişliği, oktavı ve ses rengim, operaseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Fakat, yeteneğimi bu kez farklı bir kulvarda deneyimleyeceğim. Türk müzikseverlerin severek dinleyeceklerini düşünüyorum. Türkiye'de beni, hummalı ve yoğun bir çalışma dönemi bekliyor. Tercihimin ise müzikseverleri hem şaşırtacağına hem de takdirlerini toplayacağına inanıyorum. Şimdilik sürprizi bozmayalım.

1 yıllık maraton 2019'da başlıyor

2019 yılının Ocak ayında başlayacak olan albüm çalışmalarım sayesinde Türkiye-Berlin ve Türkiye-İsviçre hattında sıklıkla seyahat edeceğim. Yanı sıra Türk diline olan hakimiyetimi arttırmak ve seçtiğim dalda üst seviyede başarı yakalamak için, ünlü eğitmenler ile yoğun bir eğitim dönemine gireceğim."

Aynı zamanda iş kıyafetleri branşında modacı ve üretici olan Can Pulat, Almanya'nın çeşitli kentlerinde bulunan tüm hakları kendisine ait bulunan ünlü bir restoran zincirini işletiyor ve geçimini bu yolla sağlıyor. Can Pulat'ın akademik kariyeri ise Oberstufenzentrum Tiem ve Georg Schlesinger Schule mühendislik bölümleri.