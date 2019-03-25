Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Yenifakılıların Van
'dan göç eden Kırgız Türklerine kucak açtığını belirterek "Size de bu yakışırdı. Onların ailelerine aile oldunuz. Ensar anlayışının ne demek olduğunu herkese gösterdiniz." dedi.
Oktay, Yozgat
'ın Yenifakılı ilçesinde AK Parti
Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Oktay, Mardin
'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kırgız Türkü askerin ailesine taziye ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek Yenifakılı'da Ensar anlayışının bir örneğini gördüklerini söyledi.
Yenifakılıların Van'dan göç eden Kırgız Türklerine kucak açtığını belirten Oktay, "Size de bu yakışırdı. Onların ailelerine aile oldunuz. Ensar anlayışının ne demek olduğunu herkese gösterdiniz. Vatan için biz nasıl canımızı feda ediyorsak onlar da canlarını feda ediyor, vatan sağ olsun diyorlar. Vatanın kıymetini bilmeyenler, gelsin Yenifakılı'da vatanın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu görsünler." ifadelerini kullandı.
Oktay, 31 Mart'ta Yenifakılıların tevazu, gayret ve samimiyetten yana olacağını vurguladı.
Tevazu, samimiyet ve gayreti Yenifakılı'da kısa süreli ziyaretinde gördüğüne dikkati çeken Oktay, 31 Mart'ta Yalçın Karadavut
ile yola devam edeceklerini belirtti.
Oktay, ilçenin çok daha güzel hizmetlere ihtiyacının olduğunu söyleyerek elinden gelen katkıyı Yenifakılı'ya sunacağını ifade etti.
"Bu topraklara bedel ödeyerek sahip olduk"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra Saraykent
ilçesine geçerek AK Parti Saraykent İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Oktay, Yenifakılı'da, bir kazada hayatını kaybeden askeri personelin ailesine başsağlığı dileklerini ilettiklerini söyledi.
Şehitlere rahmet dileyen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ailelerine, yakınlarına sabır ve metanet nasip eylesin. Biz bu topraklarda şehitler verdik. Biz bu topraklarda çok şehitler veriyor olabiliriz ama biz bir şey öğrendik, başından bugüne, başından dediğim de dün değil. Dün dediğimiz bin yıl öncesidir. 2 bin yıl öncesidir. Biz bu topraklara bedel ödeyerek sahip olduk. Bu topraklarda gözü olan birisi varsa da ona da hep birlikte meydan okuruz. Biz bu toprakları nasıl aldıysak aynen o şekilde korumaya ebediyen devam ederiz. Bunu yaparken de sıcak, soğuk demeden herhangi bir şeye inandığı zaman gönlünü verdiği zaman siz Saraykentli kardeşlerimizin verdiği güçle yaptık. Sizlerin Cumhurbaşkanımızın, bütün gücünüzle yanında ve arkasında birlikte durmanızla yaptık."
AK Parti iktidarının ülkeye ve Yozgat'a yaptığı hizmetleri anlatan Oktay, hizmetlerin bundan sonra da artarak devam edeceğini belirtti.
AK Parti Saraykent Belediye Başkan Adayı Ahmet Öçal
'a destek isteyen Oktay, "Saraykent sadece Saraykent'e değil tüm Yozgat'a ve Türkiye
'ye de örnek olacak ilçelerimizden biri. Şehirciliği ile tertemiz yolları ve çevresiyle, sağlıklı binalarıyla, güzel yerleşim alanıyla biz Saraykent ilçesine yapılan hizmetlere aynı gayret ve samimiyetle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Saraykent, Yenifakılı, Van, Güncel
Kaynak: AA