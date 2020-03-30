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Ensar Vakfı 5 yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti

Ensar Vakfı, İstanbul, Konya ve Rize'de bulunan 5 öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının hizmetinde kullanılmak üzere tahsis etti.

30.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:22
Ensar Vakfı 5 yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Ensar Vakfı, İstanbul , Konya ve Rize 'de bulunan 5 öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının hizmetinde kullanılmak üzere tahsis etti.
Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının olası enfeksiyon riskine karşı aile bireylerinin etkilenmemesi için evlerinde izole bir odada olmaları veya geçici olarak evlerinden başka bir yerde kalmaları gerektiği aktarıldı.
Bu ihtiyaca cevap vermek için Ensar Vakfı'nın, 5 öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarının hizmetine sunduğu belirtilen açıklamada, "Eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrencilerin bulunmadığı yurtlarda sağlık çalışanları misafir edilecek. Rize, Konya Meram, Kağıthane ve Beylikdüzü kız ile erkek öğrenci yurtları olmak üzere 5 yurdun tahsis işlemi gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.
Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader de sağlık kurumlarından talep gelmesi halinde diğer yurtların da tahsis edilebileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerin en büyük yükünü ise kuşkusuz sağlık çalışanları çekiyor. Belki çok bir şey değil ama onlara bir nebze destek olabilmek için yurtlarımızı sağlık çalışanlarına tahsis etmeye devam edeceğiz.
Çevrelerindeki sağlık kuruluşlarına yakınlığı nedeniyle gelen talepler üzerine şimdiye kadar Konya Meram, Beylikdüzü kız ve erkek yurtları, Kağıthane ve Rize olmak üzere 5 yurdumuzun sağlık çalışanlarına tahsisi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Türkiye genelindeki 60 yurdumuzu da gerektiğinde sağlık çalışanlarımıza seve seve tahsis etmeye hazırız. Ensar Vakfı olarak bütün imkanlarımızla devletimizin ve milletimizin yanındayız."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Konya, Rize, Güncel
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