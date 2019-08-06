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Ensesine gelen kurşunu taş zannetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kadın, bahçede çalıştığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun ensesine isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

06.08.2019 00:36
Ensesine gelen kurşunu taş zannetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kadın, bahçede çalıştığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun ensesine isabet etmesi nedeniyle yaralandı.
İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Zahide Demirci'nin (53) bahçede çalıştığı sırada ensesine bir cisim isabet etti.
Kendisine taş atıldığını zanneden Demirci, yakınları tarafından Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada çekilen röntgende Demirci'nin ensesinde kurşun olduğu tespit edildi.
Demirci, kurşunun çıkarılmasının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çaydeğirmeni, Zonguldak, Devrek, Güncel

Kaynak: AA

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