Ensia'dan Eshot'a Ges Desteği

ESHOT'un Buca-Gediz'deki yerleşkesinde bulunan 1,38 Megavat (MW) gücündeki çatı tipi GES kapasitesi, Çiğli ve Adatepe yerleşkelerinde inşa edilecek GES'lerle birlikte 5 Megavata yükselecek.

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu, Eylül ayında ESHOT Genel Müdürlüğü'ne atanan Erhan Bey'i makamında ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

// "LİYAKAT GÖSTERGESİ"

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz'ın da yer aldığı ziyarette konuşan ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Bey'in, kurumun tüm Türkiye'ye örnek olan finansal başarısının en önemli mimarı olduğunu hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, ESHOT gibi köklü bir kurumun başına Erhan Bey'i atamasının, "liyakate verdiği önemin dikkat çekici bir örneği olduğunu" vurgulayan Vatansever, "Enerjisini güneşten sağlayan, elektrikli otobüslerin keyfini İzmirliler'e tattıran ESHOT'un, yeni GES yatırımlarına tam destek veriyoruz. ESHOT'un yenilenebilir enerjiye yönelik projelerine hiçbir karşılık beklemeden katkı koymaya hazırız" dedi.

// 2 YENİ GES KURULACAK

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey de, kente değer katacak projelerde sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma yürütmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.2020 yılında 20'si elektrikli olmak üzere yüz otobüsü daha ESHOT filosuna ekleyecekleri bilgisini veren Bey, çevre dostu pek çok yatırımı daha hayata geçireceklerini belirtti.

ESHOT'un Gediz'deki mevcut GES projesi ile yıllık 2,2 milyon kilovatsaat elektrik üretilerek,1,6 milyon TL'lik tasarruf sağlandığını hatırlatan Erhan Bey, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bin 536 otobüsle İzmir'in 30 ilçesinde hizmet veriyoruz. Çiğli ve Buca Adatepe tesislerimize iki ayrı GES kurmak için çalışmalarımız sürüyor. Her biri 1 MW kurulu gücündeki bu santrallerle birlikte yaklaşık 3 milyon kilovatsaatlik elektik enerjisi üreteceğiz. Hedefimiz kapasitemizi 5 MW'a çıkarmak. Tüm bu yatırımları tamamladığımızda toplam elektrik tüketimimizin yüzde 62'sini güneşten elde etmiş olacağız."