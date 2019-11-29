ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Vatansever: "Jeotermalde doğru uygulamaları özendirmeliyiz"

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, yerli ve yenilenebilir bir kaynak olan jeotermal enerjinin kullanımında doğru teknik ve projeler seçilmesi gerektiğini belirterek, "Akılla, bilimle, teknik mühendislik ilkeleriyle bu nimeti tarımsal sanayide ve konutlarda kullanabiliriz." dedi.

Vatansever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal enerjinin katma değere, elektrik enerjisine ve ısıya çevrilmesinin Türk ekonomisinin yararına olduğunu ifade etti.

Jeotermal enerjide yanlış uygulamaların farklı algılara yol açtığına işaret eden Vatansever, "Jeotermal, yerli ve yenilenebilir bir kaynak. Bu kaynağı kullanırken tekniğe ve mühendisliğe önem verilmesi, doğru projeler seçilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Vatansever, jeotermal kaynak kuyularından alınan suyun reenjeksiyon kuyularına verilmemesinin ciddi problemlere sebep olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Reenjeksiyon kuyularının açılması bir maliyet unsuru olarak görülüyor. Bu kuyular mühendislik açısından uygun olduğu gibi, kuyulara verilen suyun tekrar reaksiyona girmesi ve verimini kaybetmemesi açısından da önemli. Aynı zamanda deprem gibi tehlikelere yol açmaması için su yollarının tekrar basılan suyla dolu olması gerekiyor. Ancak, bazı projelerde yanlış uygulamalarla bu su açığa veriliyor. Bu uygulama hem insan sağlığı açısından, hem de tarım arazilerinin verimliliği açısından yanlış. Mühendisliğe, bilime, akla uygun uygulamalar yapılması kaydıyla, bizim bu jeotermal konusunu tekrar el alıp, üniversitelerimizi ve bilim insanlarımızı doğru uygulamalara özendirmemiz gerekiyor."

Jeotermal enerjinin bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde kullanıldığını ve çok verimli sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Vatansever, "Dünyanın en soğuk ülkelerinden İzlanda'da elektrik üretiminden sokakların buz tutmasının engellenmesine, tarım üretimi yapan seralardan konutların ısınmasına kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Bilim ve teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullandığınızda, vatandaşın size tepki göstermesini gerektirecek bir neden de kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Jeotermal, seraların ısıtılmasında da önemli bir faktör"

Vatansever, mikro kojenerasyon sistemlerle jeotermal kaynağın sadece ısıtmada değil, soğutmada da kullanılabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sistemler bugün evlerde çok yaygın değil. Mikro kojenarasyon uygulamaları yaygınlaştırılabilir ve bu cihazların yerli olarak üretilmesi teşvik edilebilir. Jeotermal, seraların ısıtılmasında da çok önemli bir faktör. Örneğin, Dikili'de çıkan su 50-60 derece civarında, sera ısıtması için çok uygun. 100 derecenin üzerindeki jeotermal sularda verimli elektrik enerjisi üretmek mümkün oluyor. Biz her seviyede çok zenginiz. Akılla, bilimle, teknik mühendislik ilkeleriyle bu nimeti tarımsal sanayide ve konutlarda kullanabiliriz. Danimarka özellikle bölgesel ısıtma sistemleri noktasında yerli kaynaklara çok önem veriyor. Türkiye ile de o doğru örnekleri paylaşmaya gayret ediyor. Doğru uygulamaları takip etmemiz lazım."

Kaynak: AA