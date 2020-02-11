Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?

Enstitü kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ensitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? TDK'ya göre enstitü kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ENSTİTÜ NASIL YAZILIR? ENSİTÜ MÜ, ENSTİTÜ MÜ?

Ensttü: Yanlış

Enstitü: Doğru

TDK'YA GÖRE ENSTİTÜ NE DEMEK?

İsim, Fransızca institut

Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.

Türkiyat Enstitüsü.

"Gönül, daha birçoklarının bu enstitüde kabiliyetlerini bilemesini istiyor." - Haldun Taner