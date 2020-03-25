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EnTaksi bir tıkla geliyor, imdada yetişiyor

İnternetten taksi çağırma uygulaması EnTaksi'ye gösterilen ilgi korona virüs tehdidiyle ikiye katlandı.

25.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:21
EnTaksi bir tıkla geliyor, imdada yetişiyor
İnternetten taksi çağırma uygulaması EnTaksi'ye gösterilen ilgi korona virüs tehdidiyle ikiye katlandı. İzmirliler, dışarı çıkmadan taksi çağırma kolaylığını bu zor günlerde çok sevdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yılbaşında hayata geçirilen internetten taksi çağırma sistemi EnTaksi, bu zor günlerde imdada yetişti. Korona virüs salgını nedeniyle evlerine kapananlar, dışarı çıkmak zorunda kalmadan bir 'tık'la taksi çağırıyor. Uygulamaya gösterilen ilgi son dönemde ikiye katlandı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gördüklerini ifade ederek, zor geçen bugünlerde hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi

İzmirli taksiciler olarak görevlerinin başında olduklarını söyleyen Anık, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de desteğiyle özel ilaçlarla dezenfekte ettiğimiz araçlarımızla İzmirlilere günün 24 saati kesintisiz ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz. Teknolojik altyapımızı kullanarak EnTaksi üzerinden istedikleri saatte, istedikleri yere taksi çağıranlara ulaşıyor, onları gitmek istedikleri yere ulaştırıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel

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