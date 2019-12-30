Entamed Group'tan muhteşem açılış

Entamed Group geçtiğimiz günler de yeni binasını düzenlene törenle hizmete açtı.



Dental sektörde 2 ayrı marka ile franchise veren Entamed Group, yeni genel müdürlük binasında franchise desteğinin yanı sıra dental sektör öncelikli olmak üzere tüm sektörlere proje, marka, yönetim, hukuki, mali, finansal, sağlık turizmi, kurumsal danışmanlık, koçluk, kişisel gelişim hizmetleri vermeye hazırlanıyor.



22 yıllık Dentapol markasının tüm gelişim sürecinden bahsedilen açılışta gerek yeni mezunların gerek ise kliniklerinde daha da başarılı olmak isteyen kişilerin yanında olacaklarının sinyallerini verdi.



Sağlık turizminin ülkemiz için önemi, dünden bugüne sağlık turizmi ve önümüzdeki günler için sağlık turizminin gelebileceği noktalardan bahsedilen açılışta siyaset ve cemiyet hayatından önemli simalar yer aldı.



Herkesin üstün hizmet kalitesine ulaşabilmesi için çalışmalarına yorulmadan devam eden Entamed Group, önümüzdeki günlerde ülkemizin sağlık sektöründe öncü ülkelerden biri olmayı hak ettiğini ve bunun için Travelmed çatışı altında gerekli tüm altyapı çalışmalarını ve aksiyonları aldığını belirtti.



Bünyesinde Dentapol ve Dentagross diş klinikleri, Travelmed sağlık turizmi A.Ş., Dentapol akademi, Entamed clinics ve Nabız atölyesi markalarını barındıran ve kısa sürede franchise 8'e ulaşan Entamed Group yönetimi, hizmet kalitesinin en önemli kriterlerden biri olduğunu ve doğru kişilerle doğru işler yapıldığının vurgusunu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA