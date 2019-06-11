ENTECH Fuarı'nda suya sahip çık

Geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve sıfır atık sektöründeki son gelişme ve yenilikler, sürdürülebilir çevre teknolojileri, çevreye duyarlı ürün ve uygulamaların sergileneceği ENTECH, 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında, global ticaretin merkezi CNR Expo Yeşilköy'de kapılarını açacak.

Suyun olduğu bütün uygulama alanlarında faaliyet gösteren ENTA Mühendislik, endüstriyel ve evsel atık su arıtma, atık su geri kazanımı, içme suyu hazırlama ve yüksek kalitede spesifik su hazırlama alanlarında Türkiye'nin en önemli firmalarından biri konumunda.

1994 yılındaki kuruluşundan bugüne, Türkiye'de ve dünyada 25 ülkede en çok iş yapan firmalardan biri olan ve 500'den fazla arıtma tesisi kuran ENTA Mühendislik, araştırmacı, yenilikçi, uzman teknik altyapısı ve profesyonel yönetim kadrosu ile çevre teknolojilerinin uygulamalarında hizmet veriyor.

Kaynak: Bültenler