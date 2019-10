Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakata ilişkin, "Bu mutabakat, sahada başarılı bir şekilde yürütülen operasyonumuzun masada yine başarılı bir diplomasiyle taçlandırılmasıdır. Kazanan ülkemiz, milletimiz ve Suriyeli mazlum kardeşlerimiz olacaktır. Biz bu harekatla, sadece yıllardır istediğimiz güvenli bölgeyi kazanmadık, çok daha büyüğünü, gönülleri fethettik." dedi.Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen EnTech Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı'nın kapanış programına katıldı.Konuşmasına Barış Pınarı Harekatı'na değinerek başlayan Kurum, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kahraman Mehmetçik'in büyük bir başarıyla yürüttüğünü vurguladı.17 Ekim'de varılan mutabakat sonucunda harekata ara verildiğini anımsatan Kurum, "Bu mutabakat, sahada başarılı bir şekilde yürüttüğümüz operasyonumuzun masada yine başarılı bir diplomasiyle taçlandırılmasıdır. Kazanan ülkemiz, milletimiz ve Suriyeli mazlum kardeşlerimiz olacaktır. Bu harekatla, sadece yıllardır istediğimiz güvenli bölgeyi kazanmadık, çok daha büyüğünü, gönülleri ve oradaki mazlumların hayatlarını, geleceklerini kazandık." diye konuştu.Türk ordusunun gittiği her yerde bölgedeki insanlarla kucaklaştığını, terörün esareti altında yaşayan herkesi özgürlüğüne kavuşturduğunu ifade eden Kurum, Türk ordusu, milleti ve devletinin zaferlerle dolu şanlı tarihini tekerrür ettirdiğini, tarihte olduğu gibi yine "tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak" kararlılığını bütün dünyaya gösterdiğine işaret etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, binbir emekle yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, kınalı kuzularını vatan, devlet ve millet için hiç tereddüt etmeden vatan müdafaasına gönderen cefakar annelere, babalara minnettarlığını ifade etti.Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete baş sağlığı dileyen Kurum, harekatın emrini vererek, milleti askerin etrafında tek vücut haline getiren, hem sahada hem de masada zafer kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirtti."Sıfır atıkla 2023'te 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız"Kurum, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Türkiye'nin birçok noktasına yayılan, en büyük çevre hareketi "Sıfır Atık" projesinin ivme kazanması ve sektörün sürece katacağı değerlerin ülkenin geleceği ve doğanın korunması adına çok önemli olduğuna dikkati çekti.Türkiye ekonomisinin ve ihracatının, özellikle son 18 yılda kazandığı başarılarda sektörün ve sanayicilerin büyük katkıları olduğunu söyleyen Kurum, ihracat rakamlarını 167 milyar dolara getirdiklerine işaret etti. Kurum, şöyle devam etti:"Hedefimiz 500 milyar dolar ihracata çıkmak. Bu anlamda da ülkemizdeki üretimi, sanayi kuruluşlarımızın artırması ve ihracata dayalı ürünlerimizi artırmamız gerekiyor. Ülkemizde eksik olduğunu gördüğümüz ham maddeyi de üretmemiz gerekiyor. Ülkemiz 1950'li yıllardan itibaren son derece hızlı bir şehirleşme yaşadı. Bu şehirleşme hızı tabii bizi aynı zamanda kirlilik olarak geri döndü. 90'lı yılların başlarına baktığımızda da ülkemizde kirlilik ve atık konularına dair sorunlar ve çözümler bugüne değin tartışıldı. 2 yıl önce Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık projesi, aslında tüm bu kaygılara cevap veren, çözümleri sahada pratik bir şekilde ortaya koyan önemli bir çevre hareketidir. Projemizle 2023 yılına geldiğimizde, hem istihdam hem de tasarruf anlamında çok önemli adımlar atacağız. 100 bin kişiye doğrudan istihdam, yıllık 20 milyar lira da tasarruf sağlayacağız."Şu anda 25 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiklerini kaydeden Kurum, "Sıfır Atık"ın çatı bir proje olduğunu, bakanlığın çevreyi ve doğayı koruma yönelik her projesinin bu çatı altında geliştirildiğini anlattı.Kurum, bu kapsamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca inşaatları devam eden projeler ile yeni yapılacak hastane, okul, konut ve sosyal donatı inşaatlarının da sıfır atık sistemine uyumlu bir şekilde olacağını belirtti.Plastik poşetlerde yüzde 80'e varan oranda azalmaProjenin bir önemli yanının da atıkların bertaraf edilmesi olduğuna işaret eden Kurum, "Atık sularımızın 2002 yılında yüzde 35'ini bertaraf ederken, hedefimiz 2023 yılına kadar yüzde 100'ünü bertaraf etmek ki şu an yüzde 87'deyiz." dedi.Geri kazanımın ve depozito uygulamasına 2021 yılında geçeceklerini belirten Kurum, cam, metal ve karton atıkları depozito sistemine geçirerek geri dönüşüme kazandıracaklarını söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetleri ücretli hale getirerek ciddi bir kazanım elde ettiklerini de belirterek, şunları kaydetti:"Plastik poşetlerde yüzde 80'e varan oranda azalma sağladık. Depozito uygulamasıyla birlikte sanayimize yüksek miktarda ham madde sağlayacak ve ithalata olan bağımlılığımızı azaltacağız. Bu anlamda 2018'de uygulanan son derece değerli gördüğümüz sanayide sıfır atık örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018'de 3,2 milyon ton atığımız çimento, kireç, seramik ve demir-çelik fabrikaları gibi tesislerde üretimde kullanıldı. İlaveten, yine 800 bin ton atığımız çimento fabrikalarında kömüre ikame yakıt kaynağı olarak kullanıldı ve sayede de yurt dışından tedarik edilen petrokoktan tasarruf etmiş olduk. Böylece hem yeraltı zenginliklerimizi daha az kullanmış olduk hem de atıkların depolanarak bertaraf edilmesi suretiyle yerinde enerji geri kazanımı sağladık."Üç yönlü bir ekonomik fayda oluşturmayı sektörle birlikte başardıklarını dile getiren Kurum, özel sektörden gelen bu güzel örneklerle birlikte "Sıfır Atık" projelerini ve hedeflerini daha da büyüttüklerini vurguladı."Atıklarımızı ülkemizin milli servetine dönüştüreceğiz"Türkiye'de şehirleşme ve sanayileşme arttıkça çöplerin de arttığına ve farklılaştığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:"Deyim yerindeyse bizler doğal olmayan bir çöp tarzıyla şehirde karşılaştık. Şimdi evde, işte, okulda, yolda, her yerde tüketirken bir taraftan da atık üretiyoruz. Bugün, hemen ve acilen yapacağımız ne varsa hepsi ekolojik ve çevreci olmak zorundadır. Çünkü maalesef dünyamız için, geri dönülmez bir noktaya varmamıza çok az bir zaman kaldı. Tabi bir yandan çevremizi düşünürken bir yandan da millet olarak çöpte bizleri bekleyen cevheri fark etmeliyiz. Geleceğe geri dönüşümün ekonomik gücüyle ilerlememiz gerekiyor. Eskiler titiz, çalışkan, dikkatli insanlara 'çöp atlamaz' derlermiş. Biz de kamu ve özel sektör fark etmez, hepimiz 'çöp atlamaz' bireyler olacağız. Atıklarımızı ülkemizin milli servetine dönüştürmeye gayret göstereceğiz."Bakan Kurum, Avrupa'nın atık bilgisini çevre teknolojileriyle topladığını, bu bilgilerle küresel pazarda, yenilenebilir enerji üretiminde yüzde 40, geri dönüşüm sektöründe yüzde 50 oranını yakaladığı bilgisini vererek, "Sıfır Atık projesiyle şu an yüzde 13 olan geri kazanımını 2023'te yüzde 35'e çıkaracağız. İlerleyen yıllarda gelişmiş ülkeleri de geçmek suretiyle yüzde 50 bandını yakalamak istiyoruz. Bu anlamda 'Sıfır Atık' projemiz çok önemli. Hem daha güzel bir çevre hem daha güçlü bir ekonomi için çevre teknolojilerine, geri dönüşüme ve yenilenebilir enerjiye geçmek zorundayız. Bu projelere tam destek vermek zorundayız. Bu anlamda sanayicilerimizin yayındayız. Bakanlık olarak ihtiyaları olan her türlü düzenlemeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu."Dünyayı, bu güzelim memleketi, atalarımızdan değil, çocuklarımızdan miras aldık." diyen Kurum, himayeleriyle, destekleriyle, her zaman çevre projelerinde yanlarında olan Emine Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu da ifade etti.