Haberler» Ekonomi» Haber

Enterprise Türkiye'den ücretsiz araç kiralama fırsatı

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car'ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, Toyota Türkiye gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında bir kiralama kampanyası başlattı.

07.08.2019 11:02 Enterprise Türkiye'den ücretsiz araç kiralama fırsatı
Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car'ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, Toyota Türkiye gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında bir kiralama kampanyası başlattı.

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise'ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, Toyota Türkiye ile yeni bir işbirliğine imza attığını duyurdu. Düzenlenen kampanya çerçevesinde 8 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Enterprise Türkiye'nin kurumsal ofislerinden Corolla Hybrid kiralayan ve çekilişe katılan kullanıcılar arasından 50 kişiye 10 Ekim'de yapılacak çekiliş ile iki günlük ücretsiz olarak Corolla Hybrid kiralama fırsatı sunulacak.

Çekilişe katılmak için söz konusu tarihler arasında Enterprise Türkiye'nin kurumsal ofislerinden araç kiralayan kullanıcıların, çekiliş formunu doldurmaları gerekiyor. İki günlük ücretsiz Corolla Hybrid kiralama kazanan şanslı kullanıcılar ise Ekim ayında yapılacak çekiliş ile açıklanacak. - İSTANBUL

Toyota Türkiye, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:45   Altın fiyatları
12:43   Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
12:40   Faiz indirimi konut sektörünü hareketlendirdi
12:28   Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde anlaşma sağlandı
12:28   PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.12 artıda, dolar 5.49 lirada
12:25   Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ başvuruları devam ediyor
12:19   Polis memurluğu başvuruları başladı