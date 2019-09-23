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Envarlı öğrenciler plaj temizliğinde

"Dünya Temizlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Envar Eğitim Kurumları İlk ve Ortaokul öğrencileri ile öğretmenleri, Lara Plajlar bölgesinde çevre temizliği etkinliği yaptılar.

23.09.2019 10:19Envarlı öğrenciler plaj temizliğinde
"Dünya Temizlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Envar Eğitim Kurumları İlk ve Ortaokul öğrencileri ile öğretmenleri, Lara Plajlar bölgesinde çevre temizliği etkinliği yaptılar.

Envar Eğitim Kurumları İlk ve Ortaokul öğrencileri ile öğretmenleri, "Dünya Temizlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Lara Plajlar bölgesinde çevre temizliği etkinliği yaptılar. Temizlik etkinliği ile ilgili açıklama yapan Envar Okulları İlk ve Ortaokullar Müdürü Yüksel Arslan, "Temiz toplum temiz çevre' sloganıyla yola çıkan öğrencilerimiz, 4/4 lük eğitim anlayışımızın da içinde var olan çevre bilincinin, çevreyi temiz tutmanın önemini vurgulayan örnek bir davranış sergileyerek duyarlılıklarını gösterdiler. Bu örnek davranışları için öğrencilerimize, onları destekleyip teşvik eden öğretmen ve idarecilerimize Envar ailesine adına teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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