Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Enver Abi'nin hayrına yaptığı mütevazi talebi yerine getirildi

Tokat'ta 94 yaşındaki Osman Sönmez, 'Rahmetli Enver Ören'in hayrına bana 1 kolonya, 1 maske, 1 adet eldiven' şeklinde not yazarak penceresine astı.

16.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:35
Enver Abi'nin hayrına yaptığı mütevazi talebi yerine getirildi
Tokat 'ta 94 yaşındaki Osman Sönmez, 'Rahmetli Enver Ören'in hayrına bana 1 kolonya, 1 maske, 1 adet eldiven' şeklinde not yazarak penceresine astı. Sönmez'in bu mütevazi isteği kısa sürede Türkiye Gazetesi dağıtıcısı tarafından yerine getirildi.

Tokat'ta Köy Hizmetlerinden emekli olduktan sonra Yeşilova Mahallesinde tek katlı müstakil evinde yaşamaya başlayan 3 çocuk babası Osman Sönmez, yaklaşık 4 aydır yatağa bağımlı olan eşi Ayşe Sönmez'e kızı ile birlikte bakıyor. İlerleyen yaşına rağmen hayat dolu enerjisiyle çevresindekilerin sevgisini kazanan Sönmez, korona virüs önlemleri kapsamında alınan yasağa uyarak günlerini evinde geçiriyor.

Osman dedenin mütevazi isteği

Türkiye Gazetesi dağıtıcılarının her sabah abonelerine gazete bırakırken yeni bir hizmet sunmaya başladığından haberdar olan Osman dede, isteklerini bir kağıda yazarak camına astı. Sabah saatlerinde yaşlı adama gazetesini getiren gazete dağıtıcısı Oğuz Zorba, camda asılı olan 'Rahmetli Enver Ören'in hayrına bana 1 kolonya, 1 maske, 1 adet eldiven' yazısını fark etti. Yaşlı adamı mütevazi istekleri kısa sürede temin edilerek kendisine ulaştırıldı. Duygularını ifade eden Sönmez, "Rahmetli Enver Ören'i çok sevdiğim için bu notu yazdım. İstediklerimi benden esirgemeyip göndereceklerini biliyordum. 1 adet kolonya, maske ve eldiven yazmıştım getirdiler. Rabbim razı olsun, memnun kaldım. Yaşım dolayısı ile dışarı çıkmaya korkuyorum. Ama kendime bakıyorum. 94 yaşındayım kendimi 65 yaşında gibi hissediyorum. Yememe, içmeme dikkat ediyorum" dedi.

Sönmez, "Ben her Cuma akşamı rahmetli Enver Ören'e Kuran'ı Kerim okuyorum. Sonra da Ramazan'da hatim okumaya niyet ediyorum. Onu çok seviyorum, gazetesini de her zaman alıyorum. Gözlüksüz de okuyabiliyorum. Çok memnunum İhlas Holding'den, Türkiye Gazetesinden. Rabbim razı olsun" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Sönmez, Enver Ören, Türkiye, Tokat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı’dan Şengör’e dikkat çeken uyarı Haberler
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Haberler ›› Güncel ››Enver Abi'nin hayrına yaptığı mütevazi talebi yerine getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:12: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Türkiye'de artış hızı kırıldı - Haber 12:12: Araban'da belediye park ve yeşil alanlarda bakım yapıyor - Haber 12:12: Trabzon'da "İnteraktif Taşkın Müzesi"nin yapımı tamamlandı - Haber 12:11: Bursa'da baraka alev alev yandı - Haber 12:10: DTSİAD Başkanı Mehmet Atik'ten 750 aileye gıda yardımı - Haber 12:01: Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber