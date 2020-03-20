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ENVER AYSEVER EMNİYETTE İFADE VERDİ

Gazeteci Enver Aysever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili emniyette ifade verdi.

20.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:32
ENVER AYSEVER EMNİYETTE İFADE VERDİ

Gazeteci Enver Aysever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili emniyette ifade verdi. Aysever'in ifadesinde dini duyguları istismar etmediğini, dini duyguları istismar edenleri kastettiğini söylediği öğrenildi.Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Aysever, paylaşımı bizzat yaptığını, paylaşımdaki karikatürün Birol Çün'e ait olduğunu, halkın dini değerlerini kesinlikle hedef almadığını, dini istismar eden kişileri kastettiğini, bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik paylaşım yaptığını beyan ettiği öğrenildi. Aysever, ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla Güvenlik Şube'den ayrıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Enver Aysever, İstanbul, Güncel

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