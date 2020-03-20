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Enver Aysever hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından "Sadece bu sorun!" yazısıyla paylaştığı karikatür üzerine "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

20.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:38
Enver Aysever hakkında
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından "Sadece bu sorun!" yazısıyla paylaştığı karikatür üzerine "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Aysever'in Twitter hesabından dün "Sadece bu sorun!" şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaşmasının öğrenilmesinin ardından harekete geçildiği belirtildi.
Açıklamada, Aysever hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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