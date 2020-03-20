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Enver Aysever hakkında soruşturma

GAZETECİ Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

20.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:11
Enver Aysever hakkında soruşturma

GAZETECİ Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Aysever, Twitter hesabından 19 Mart'ta karikatür paylaştı. Paylaşıma, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Enver Aysever hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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