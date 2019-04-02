Enver Birinci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM OĞUZLAR belediye başkan adayı olan Enver Birinci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM OĞUZLAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Enver Birinci isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM OĞUZLAR adayı Enver Birinci kimdir? BTP ÇORUM OĞUZLAR adayı Enver Birinci yüzde kaç oy aldı?

Enver Birinci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM OĞUZLAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Enver Birinci OĞUZLAR ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. OĞUZLAR ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Enver Birinci adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

ÇORUM OĞUZLAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.