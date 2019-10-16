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Enver Cenk Şahin'den Başkan Nihat Özdemir'e ziyaret

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

16.10.2019 12:11Enver Cenk Şahin'den Başkan Nihat Özdemir'e ziyaret
Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı.

Ziyarette Başkan Nihat Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi. Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir, Spor

Kaynak: İHA

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