Haberler » Güncel » Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

16.10.2019 11:54Enver Cenk Şahin'den Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'e ziyaret
Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan federasyonun idari merkezinde gerçekleşen ziyarete Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'in yanı sıra TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı katıldı.
Ziyarette Başkan Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi.
Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir, Şenol Güneş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:23 Huawei, 2019 yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı
14:23 Bellerine kadar denize girip, lüfer avladılar
14:23 Kayseri'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi adliyede
14:23 Emniyetten öğrencilere bilgilendirme
14:23 Meslek odaları ve STK'lerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
14:23 Bvlgarı, İstanbul Havalimanı'ndaki yerini aldı
14:22 "Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü için Arap Birliğinin yapmadığını yapıyor"
16.10.2019 14:24:29