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Enver Cenk Şahin'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

16.10.2019 11:33Enver Cenk Şahin'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu Enver Cenk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı. Ziyarette, Başkan Nihat Özdemir, Enver Cenk Şahin'e ismi yazılı A Milli Takım forması verdi. Enver Cenk Şahin de Nihat Özdemir ve kendisine bu süreçte destek olan herkese teşekkür ettiğini söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Enver Cenk Şahin, Nihat Özdemir, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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