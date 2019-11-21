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Enver Cenk Şahin: Her zaman gururla "Türk'üm" dedim

Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için Almanya'nın St. Pauli takımı tarafından bir süre önce kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Alman kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti.

21.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:02Enver Cenk Şahin: Her zaman gururla

Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğu için 'nın St. Pauli takımı tarafından bir süre önce kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, Alman kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti.

Almanya'nın St. Pauli takımı ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran Enver Cenk Şahin kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Türklüğünden hiçbir zaman gocunmadığını ifade eden Cenk Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu noktaya ülkemin toprakları, takımları ve bana güvenen hocaları ile geldim. Türkiye'den ayrıldığım ilk günden bugüne kadar bir an olsun Türklüğümden gocunmadım her zaman gururla Türküm dedim. Çok şükür bu gururu bu kez bana inanan, arkamda duran tüm ülkem sayesinde tekrar yaşadım. Kulüple olan sözleşmem karşılıklı olarak feshedildi. Desteğini hissettiren herkese teşekkür ederim"

Enver Cenk Şahin'in St. Pauli ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılına kadar devam ediyordu.



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Kaynak: DHA

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