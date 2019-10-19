Barış Pınarı'na destek veren ve kadro dışı kalan Enver Cenk Şahin'in takımı St. Pauli'nin maçında terör örgütüne destek

Geçen hafta Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından 'Spora siyaset karıştırdığı' gerekçesiyle takımından ihraç edilen Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı.

TERÖRE SESSİZ KALDILAR

Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken 'rojova için ayaklan' yazılı pankartlar asıldı. Almanya Futbol Federasyonu 'selam' verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı.

BAZI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Millerntor Stadı'nda yapılan bu çirkin propaganda sonrasında sosyal medyada tepkiler gecikmedi ve Alman kulübü hakkında çok sayıda tweet atıldı. St. Pauli'nin Türklerden oluşan 'Ölene kadar' adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.

St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.

ENVER CENK ŞAHİN BAŞAKŞEHİR İLE İDMANLARA ÇIKACAK

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e eski kulübü Başakşehir sahip çıktı. Genç oyuncu Başakşehir ile idmanlara çıkacak.

Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye sınırında yaptığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir Instagram paylaşımı yapmıştı. Yapılan bu paylaşım sonrası taraftarlar tarafından tepki gösterilen Enver Cenk Şahin kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılmıştı.