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St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in, takımdaki sözleşmesi feshedildi.

21.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:55

2. Ligi ekibi St. Pauli, Mehmetçik'e destek verdiği için kadro bıraktığı Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti. Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki oyuncu Enver Cenk Şahin'in 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili açıklama yapılmaması kararlaştırıldı.
St. Pauli kulübü yöneticilerinden Andreas Bornemann, iki taraf için de iyi bir karar verildiğini kaydetti.

"KAHRAMAN MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ"

Futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından geçen ay, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." paylaşımını yaparak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.

BAŞAKŞEHİR İLE İDMANLARA ÇIKMAYA BAŞLAMIŞTI

Bu paylaşımın ardından St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Enver Cenk'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu karara da kulübün değerlerine aykırı davranış ve oyuncunun korunması gerekçe gösterilmişti. Başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verilen futbolcu, Medipol Başakşehir ile idmanlara çıkmaya başlamıştı.

St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!

Barış Pınarı Harekatı, Enver Cenk Şahin, Enver Cenk, Almanya, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (2)
BRÜTÜS:Adamsın. Senin gibi karakterli ve yetenekli sporcuyu, süper ligden her takım kapar. Topçu değil sporcu transfer ederler
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MEHMET GÜLOĞLU:Adam İşte Adammmmm. . . . Helal sana.
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