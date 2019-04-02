Enver Erdem Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP BATMAN belediye başkan adayı Enver Erdem oldu. CHP adayı Enver Erdem, BATMAN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BATMAN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP BATMAN belediye başkan adayı Enver Erdem ile ilgili seçim sonuçları ve BATMAN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP BATMAN belediye başkan adayı Enver Erdem oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BATMAN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BATMAN aday yarışı ve BATMAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BATMAN Seçim Bilgileri

BATMAN belediyesi için toplam sandık sayısının 736 olduğu belirlendi.

BATMAN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 735 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BATMAN belediyesi için katılım oranının ise % 77,80 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BATMAN toplam seçmen sayısının ise 246.596 olduğu belirlendi.

BATMAN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 191.841 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP BATMAN Belediye Başkan Adayı Enver Erdem Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP BATMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Enver Erdem, BATMAN yarışında % 1,41 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Enver Erdem toplamda 2.568 adet oy sayısına ulaştı.

Enver Erdem Kimdir?

Enver Erdem, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde, CHP'nin Batman Belediye Başkan adayı oldu.

CHP BATMAN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.