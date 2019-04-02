Enver Fatih Aygül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE BAHŞİLİ belediye başkan adayı olan Enver Fatih Aygül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRIKKALE BAHŞİLİ ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Enver Fatih Aygül isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRIKKALE BAHŞİLİ adayı Enver Fatih Aygül kimdir? BTP KIRIKKALE BAHŞİLİ adayı Enver Fatih Aygül yüzde kaç oy aldı?

Enver Fatih Aygül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE BAHŞİLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Enver Fatih Aygül BAHŞİLİ ilçesinde % 0,53 oranında oy almıştır. BAHŞİLİ ilçesinde % 0,53 oranında oy olan Enver Fatih Aygül adlı BTP adayı toplamda 21 adet oy sayısına ulaştı.

KIRIKKALE BAHŞİLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.