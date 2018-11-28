Enver İbrahim'den Goldman Sachs'a "Yolsuzluk" Tepkisi

KUALA Malezya
'nın iktidar koalisyonundaki Halkın Adaleti Partisinin Genel Başkanı Enver İbrahim
, eski Başbakan Necip Rezak
'ın ve ABD
'li Goldman Sachs
bankasının adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddialarına ilişkin, "Malezya gibi ekonomisini iyileştirmeye çalışan bir ülkeyi kullanmış olmaları benim için son derece iğrenç bir şey." dedi.
Financial Times
gazetesine verdiği röportajda Enver, söz konusu bankanın, yolsuzluk soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho ile gizli anlaşma içine girdiği iddialarını eleştirerek, "Malezya gibi ekonomisini iyileştirmeye çalışan bir ülkeyi kullanmış olmaları benim için son derece iğrenç bir şey." ifadesini kullandı.
Enver, önceki hükümetin Goldman Sachs'a 2012-2013 yıllarında tahvil ihracı için ödediği ve daha sonra ortadan kaybolan 588 milyon dolarla ilgili banka yetkililerine çağrıda bulundu. Söz
konusu para kaybının Malezya'ya verdiği zararın, bankaya ödenen parayı aştığını vurgulayan Enver, Goldman Sachs'e, "Ana toplamdan daha fazlasını ödemeliler." çağrısında bulundu.
Konuya ilişkin Maliye
Bakanı Lim Guan Eng de banka yetkililerine çağrı yaparak, "Bu parayı bize geri ödemeliler. Sadece 588 milyon dolar değil, daha fazla bile ödemeliler." demişti.
ABD Adalet Bakanlığı
, kasımın başında Goldman Sachs bankası eski 2 çalışanına, para aklama, rüşvet ve 1MDB'den zimmete para geçirme suçlarından New York
Doğu Bölgesi Federal Mahkemesince dava açıldığını duyurmuştu.
1MDB yolsuzluk soruşturması
Malezya'nın kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad" (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.
Malezyalılar Necip Rezak'ın yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti. Başsavcılık
, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.
Necip Rezak hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs
genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı.
Malezya,Necip Rezak,Enver İbrahim,Goldman Sachs
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:43