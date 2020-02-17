Enver Yücel: İngiltere-Türkiye arasında köprü kuracağız

Britanya Basketbol Ligi'nde mücadele eden Plymouth Raiders Kulübü'nün çoğunluk hissesini BAU Global Başkanı Enver Yücel satın aldı. Yılın en önemli anlaşmasına imza attıklarını söyleyen Yücel, "Amacımız iki ülke arasında köprü kurmak. Var olan tecrübeleri ülkemize, kendi tecrübelerimizi buraya getireceğiz" dedi.

Britanya Basketbol Ligi'nde 10'uncu sırada yer alan Plymouth Raiders takımının çoğunluk hissesini BAU Global Başkanı Enver Yücel satın aldı. Yücel, satışla ilgili İngiltere 'de düzenlenen toplantıda kulübün direktörlük görevini üstlenen ve kulübün eski ortaklarından olan Richard Mollard ile bir araya geldi. Eğitimde Avrupa'nın en büyük kurumlarından birine sahip olduğuna dikkat çeken Enver Yücel, "Biz sadece eğitimle uğraşan bir kurumuz. Eğitim denildiğinde kültür, sanatı spordan ayrı düşünemeyiz. Sadece ülkemizde değil dünyanın çeşitli yerlerinde de yatırım yapıyoruz. Biz bu kulübe katılarak kendilerine destek olacağız ve birlikte yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Plymouth'ta bulunan MLA Koleji'nin de haklarını elinde bulunduran BAU Global'in İngiltere'de bir kulüp satın alması, İngiliz medyasında da geniş yankı uyandırdı.

"TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Plymouth'u Karadeniz'e benzettiğini belirten Yücel, "Plymouth denizciliğin merkezidir diyebiliriz. Plymouth bir eğitimin başkentidir. Bizim sporun ve sanatın içinde olmamız lazım. Bu nedenle Plymouth Raiders Kulubü ile tanışmak bizim için çok iyi bir düşünce oldu. Buradaki insanları çok sevdim. Kendileri ile birlikte yürüyebileceğimize ve başarabileceğimize inanıyorum. Plymouth Riders'ı şampiyon yapacağız. Belki bu hemen olmayacak ama köklü bir alt yapı oluşturup, eğitim ile sporu bir arada götürebilecek bir yapı olacağız" dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURACAĞIZ"

Türkiye'de de basketbolda büyük bir birikim olduğuna vurgu yapan Yücel, şunları söyledi:

"Biz aynı zamanda iki ülke arasında köprü oluşturacak spor yapılarını destekleyeceğiz. Türkiye'de basketbolda büyük bir birikim var. Bu alanda güçlü Avrupa'nın ikinci büyük ülkesi denilebilir. Oradaki tecrübelerimizi buraya getireceğiz. Burada var olan tecrübeleri ise Türkiye'ye götüreceğiz. Sürdürülebilir bir dünya için; eğitim, sağlık, spor çok önemli. Birleşmiş Milletler'in eğitim, kültür ve sanat alanındaki İstanbul başkanıyım. Bütün çabam sürdürülebilir hedeflerine destek olmak. Esas amaç insanlıktır. Raiders'ın bugüne kadar yaptıklarının üzerine katarak devam ettireceğiz. Ben bu birlikteliğin çok iyi olacağına inanıyorum. İngiltere'de basketbol liginin uluslararası alanda, Avrupa'da oynayacağına inanıyorum" diye konuştu.

MOLLARD: TARİHİ BİR SATIŞ GERÇEKLEŞTİ'

Kulübün direktörlük görevini üstlenen ve kulübün eski ortaklarından olan Richard Mollard ise bu satışın, kulübün tarihine geçecek bir olay olduğunu söyledi.

Satış için aylarca süren görüşmeler yürüttüklerini belirten Mollard, "Bu sürede Plymouth Basketbol ve Bahçeşehir Basketbol olarak birlikte çalışabilmek için mükemmel bir fırsat bulduk. Biz de bu işin eğitim tarafına çok önem veriyoruz. Oldukça heyecan verici. Enver Yücel'in kulübümüzün başkanı olması bizleri memnun etti. Kendileri ile çalışmak için heyecanlıyım" dedi.

YÜCEL'DEN OYUNCULARINA KARADENİZ FINDIĞI

Plymouth Riders Kulubü'nün yeni başkanı olan Yücel, oyuncuları ile de bir araya geldi. Karadeniz'den özel olarak getirdiği fındıkları oyuncularına dağıtan Yücel, "Bunlar memleketimin taze fındıkları. Size enerji ve güç verecektir. Bol bol yiyin ve şampiyon olun" diyerek şakalaştı.

TARAFTARLARDAN TAM NOT ALDI

Oynanan Plymouth Riders-Leicester Raiders karşılaşması öncesi sahaya inerek takım taraftarlarına seslenen Yücel, yoğun tezahürat aldı. Kulübü şampiyonluğa taşıma sözü veren Yücel'e taraftarlar tam not verdi.

"İNGİLİZ BASKETBOLUNUN DORUK NOKTASI"

Plymouth Raiders Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu satışın İngiliz basketbolunun doruk noktası olduğunu vurguladı.

Öte yandan kulübün MLA Koleji ile yapacağı iş birliğiyle birlikte genç oyuncuların önünün açılacağı ve bunun İngiltere basketboluna çok büyük değerler katacağı kaydedildi. Richard Mollard ve Ross Mackenzie gibi kulübün yönetiminde yer alan isimlerin görevlerine devam edeceği bilgisi verilirken, MLA Koleji ve BAU Global'de görev yapan Başak Akdemir, Coşkun İnce ve Paul James de kulübün yönetimine dahil olacak.