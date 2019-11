Enver Yücel: "Kadınları güçlendirmeden sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılamaz"

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı olan Enver Yücel'e BM tarafından yeni bir görev daha verildi. Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi de oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAU Global Eğitim Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler'in 26 Kasım'da Cenevre'de düzenlediği 'Sürdürülebilir Kalkınmada Eğitimin Rolü' konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı. BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Bölüm Direktörü Alex Mejia'nın da katıldığı konferansta Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü Türkiye Başkanı da olan Enver Yücel'e BM tarafından Eğitim ve Araştırma Enstitüsü danışma kurulu unvanı da verildi.

NİTELİKLİ EĞİTİM VURGUSU

Konferansta bir konuşma yapan Enver Yücel, "Ülkeler ve dünyanın sorunlarının çözümü karşılıklı anlayış, paylaşım ve iş birliğinden geçiyor. Dolayısıyla bu paylaşım ve ortak yaşam kültürünün çocukluktan itibaren tüm bireylere aktarılması gerekiyor. Bunu yapmanın en etkin, ve belki de tek yolu da, küresel ve nitelikli eğitimdir.Küresel ve nitelikli eğitim sayesinde, öncelikle, tüm dünyayı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda bilgilendirebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma konusunda toplumsal farkındalık yaratabilir ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na 2030 yılına kadar ulaşabilmek için ortak çözümler oluşturulmasını sağlayabiliriz. Bu çözümleri oluştururken hedefimiz ilgili tüm paydaşları bir araya getirmek olmalıdır. Dolayısıyla küresel ve nitelikli eğitimi kamu, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum ve akademilere ulaştırmalıyız. Eğitim tüm sektörlere öncülük eden bir yapıda olmalıdır; endüstri 4.0 ve toplum 5.0'a ulaşmak için önce eğitim 5.0'a ulaşılmalıdır. Yalnızca eğitim sayesinde yerel ve küresel sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmeye erişebiliriz. Çünkü var olan ihtiyaçlara çözüm bulacak ve hali hazırdaki insan kapasitesini arttıracak olan eğitimdir" dedi.

"YENİLİKÇİ EĞİTİM MODELLERİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Her gencin eğitime erişimini sağlamak için okul öncesinden doktoraya her kademede yenilikçi eğitim modellerinin geliştirilmesine konuşmasında da değinen Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü Türkiye Başkanı da olan Enver Yücel, şunları söyledi: " Dünyanın her bireyi ve kurumunu sürdürülebilir kalkınma elçisi yapmalıyız. Bu birliktelikten doğacak kuvvetin dünya için sürdürülebilir çözümler yaratması en büyük gayemiz olmalıdır. Bu gayeye ulaşabilmek için de eğitimi nitelikli, kapsayıcı ve erişilebilir bir hale getirmeliyiz. STEM+A, kodlama, robotik ve dünya vatandaşlığı gibi çalışmalarla dünyanın sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sunabilecek nesiller yetiştirmeliyiz. Bu nesilleri yetiştirirken kadının rolünü göz önünde bulundurmalı, dünyadaki tüm kız çocukları ve kadınlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız."

"KADINLARIN EĞİTİMİNİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ"

Konuşmasında kadınların eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldırmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğine vurgu yapan Yücel, "Fırsat eşitliğine katkıda bulunmak için kadınlara, onları yeni dünya düzenine hazırlayacak olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetkinlik kazandırmalıyız. Aynı zamanda iş gücüne katılım ve istihdamlarını teşvik etmeli, desteklemeli ve arttırmalıyız. Kadın ve erkeğin bir kuşun iki eşit kanadı olduğunu her zaman aklımızda tutmalı, bir kanat eksik olursa kuşun uçamayacağını, toplumların da kadınlar güçlendirilmeden sürdürülebilir kalkınamaya ulaşamayacağını unutmamalıyız. Eğitimin içeriği kadar erişilebilir ve kapsayıcı olmasına ve güncel sorunlara çözüm üretmesine de dikkat etmeliyiz. Gençlere sürdürülebilir bir gelecek bırakabilmek için öncelikle sürdürülebilir bir gezegen bırakmalıyız. Bu yüzden sorumlu tüketim ve üretim, yani ihtiyacımız kadar üretme ve tüketme bilincini çocuktan yetişkine herkesin içselleştirmesini sağlamalıyız. Dünyada 800 milyondan fazla insan açlık sınırında yaşıyor, 750 milyondan fazla insan da temel okuma yazma yetkinliklerinden yoksun. Öte yandan dünyadaki ordu ve silahlanma harcamaları yıllık 1,8 milyar dolara yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler bu harcamayı yüzde 1 oranında azaltsa, dünya nüfusunun yüzde 10'unun yaşadığı yoksulluk ve eğitimsizliğe çözüm sağlayacak bütçelere ulaşabiliriz. Dolayısıyla üretim ve tüketim önceliklerimizi de gözden geçirmeli, güncel ve elzem ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ"

Sürdürülebilir eğitim uğrunda 40 senenin üzerinde çalışmış bir eğitimci olarak yollarının uzun ve zor olduğun konuşmasında dikkat çeken Yücel şunları söyledi, "Eğitimde toplumun değişen ihtiyaçları, teknolojinin insanoğlunun yaşam koşullarına etkisi ve yeni neslin sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurmalıyız. Bu yüzden eğitim sisteminin içerik, yöntem, ölçme ve değerlendirme gibi tüm alt boyutları sürdürülebilir kalkınma temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Bunun için pusulamız, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan, her bireyin doğuştan sahip olduğu eğitim hakkına erişmesi için eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olmalıdır. Önceliğimiz, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda ortaya koyduğu nitelikli eğitim hedefi için eğitimde hakkaniyeti sağlamak olmalıdır. Sürdürülebilir eğitim uğrunda 40 senenin üzerinde çalışmış bir eğitimci olarak yolumuzun uzun ve zor olduğunun farkındayım. Bu yüzden yalnızca birlikte çalışıp eğitimi küresel ve nitelikli kılarak geleceğin mimarları olan çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakabiliriz"