Enver Yücel: Kaliteli Eğitim Her Çocuğun Hakkı

Kaynak: DHA

Muş'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılacak olan Bahçeşehir Koleji Muş Kampüsü ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, " Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi.56 ilde 125 kampüsü ile bilinen Bahçeşehir Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Muş kampüsünü hayata geçireceğini duyurdu. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılacak olan Bahçeşehir Koleji Muş Kampüsü ile ilgili Muş Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda, tanıtım toplantısı düzenlendi. Düzenlenen tanıtım toplantısına; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Muş İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) heyeti ile veliler ve çok sayıda davetli katıldı.Tanıtım toplantısı ilk olarak halk oyunları ekibinin gösterisi ve Bahçeşehir Koleji Muş Kampüsü Kurucusu Serdal Arslan'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Arslan'ın konuşmasının ardından Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da bir konuşma yaparak, Bahçeşehir Koleji hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açılacak olan Bahçeşehir Koleji Muş Kampüsünün hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Yücel, "Gördüğünüz gibi bir takım olarak, bir ekip olarak Türkiye'nin her noktasında eğitim kurumları açıp, 'kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır' anlayışıyla hareket ediyoruz" dedi."EĞİTİMSİZ TOPLUMUN KALKINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"Eğitimsiz toplumun kalkınmasının mümkün olmadığını söyleyen Enver Yücel, "Şunu bilmemiz lazım ki; hele ki şu çağda, bundan sonra ki yıllarda eğitimsiz toplumun kalkınması mümkün değildir. Hepiniz teknolojiyi en azından telefonla, elinizdeki akıllı telefonlarla kullanıyorsunuz. Hem de iyi kullanıyorsunuz, kullanıyoruz da. Ama bizler hep satın alıyoruz. Biz hep izliyoruz. Teknoloji üretemiyoruz. Katma değeri yüksek üretim yapamıyoruz. Bizim yurtdışına sattığımız bir kilogram ürün, zannediyorum 1,8 dolar kilosu, ortalaması ama yabancıya bir şey satarken 40-50 dolar. Şimdi bununla biz nasıl yarışacağız" diye konuştu."Biz şimdi Muş'u nasıl zengin yapacağız?" diyerek, konuşmasını sürdüren Yücel, "Muş'un ticaretinden endüstrisine kadar ne yapmamız lazım ki, Muş zengin olsun. Muş halkı mutlu olsun, refah içerisinde olsun. Belli bir yerlere kadar gelindi, çok şeyler de yapıldı. Memleketin her köşesinde yapıldı. Ama şuanda dünyanın geldiği nokta, artık bundan sonra katma değeri yüksek üretim yapamazsanız zengin olamazsınız. Zaten eğitimin amacı dünyanın sorunlarına, bölgenin sorunlarına çözüm bulmaktır" diye konuştu.Yücel'in konuşmasının sonrasında Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci de birer selamlama konuşması yaparak, Bahçeşehir Koleji Muş Kampüsünün Muş'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler. - Muş