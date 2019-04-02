Enver Yurtsever Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GİRESUN ALUCRA belediye başkan adayı olan Enver Yurtsever isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN ALUCRA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Enver Yurtsever isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız GİRESUN ALUCRA adayı Enver Yurtsever kimdir? Bağımsız GİRESUN ALUCRA adayı Enver Yurtsever yüzde kaç oy aldı?

Enver Yurtsever Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GİRESUN ALUCRA belediye başkan adayı olarak gösterilen Enver Yurtsever ALUCRA ilçesinde % 0,72 oranında oy almıştır. ALUCRA ilçesinde % 0,72 oranında oy olan Enver Yurtsever adlı Bağımsız adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

GİRESUN ALUCRA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.