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Enzo Crivelli haftanın futbolcusuna aday gösterildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 3-0 yenen Medipol Başakşehir'de iki gol atan Fransız futbolcu Enzo Crivelli, UEFA tarafından haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.

08.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:45 Enzo Crivelli haftanın futbolcusuna aday gösterildi
UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 3-0 yenen Medipol 'de iki gol atan Fransız futbolcu Crivelli, UEFA tarafından haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında Başakşehir'in 24 yaşındaki Fransız golcüsü Enzo Crivelli de gösterildi. J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 3-0 mağlup eden turuncu-lacivertlilerde Crivelli, iki gol atarak galibiyetin mimarlarından olmuştu.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Crivelli dışında listede Sevilla'dan Munir El Haddadi, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Espanyol'dan Esteban Granero yer aldı.
(İHA)

Başakşehir, Enzo, Güncel

Kaynak: İHA

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