Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı Filmi

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan film Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.Simon CurtisGarth Stein, Mark BombackAmanda Seyfried, Milo Ventimiglia, Gary Cole, Kathy Baker, Martin Donovan, Karen Holness, Al Sapienza, Ryan Kiera Armstrong, Andres Joseph, McKinley Belcher III, Nicole Anthony, Elizabeth Bowen, Aliza Vellani, Lily Dodsworth-Evans, Grayson Maxwell Gurnsey, Aias Dalman, Nakita Kohan, Patrick Roccas, Ian Lake, Leo Chiang, Eli Gabay, Donald Heng, Marcus Hondro, Ian Hawes, Gianpiero Cognoli, Jim Pagiamtzis, Tashia Wong, Irakli Lomaia, Kasia Machelak, Colleen Bradford, Ann Evans, Trish Everett-Kabut, Cindy SenaudKomediThe Art of Racing in the RainFox 2000 Pictures2019ABDİngilizceTME (The Moments Entertainment)27.09.2019