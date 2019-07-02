Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı Filmi

Garth Stein'in yayımlanır yayımlanmaz en çok satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevrilen kitabı The Art of Racing in the Rain'den uyarlanan film
, Enzo
isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden, insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemleyerek ve bir araba yarışçısı olan sahibi Denny, onun beyin tümörü savaşı veren eşi Eve ve kızları Zoe'den oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulayarak geçirmektedir.Yönetmen:
Simon CurtisSenaryo:
Garth Stein, Mark BombackOyuncular:
Amanda Seyfried, Milo Ventimiglia, Gary Cole, Kathy Baker, Martin Donovan, Karen Holness, Al Sapienza, Ryan Kiera Armstrong, Andres Joseph, McKinley Belcher III, Nicole Anthony, Elizabeth Bowen, Aliza Vellani, Lily Dodsworth-Evans, Grayson Maxwell Gurnsey, Aias Dalman, Nakita Kohan, Patrick Roccas, Ian Lake, Leo Chiang, Eli Gabay, Donald Heng, Marcus Hondro, Ian Hawes, Gianpiero Cognoli, Jim Pagiamtzis, Tashia Wong, Irakli Lomaia, Kasia Machelak, Colleen Bradford, Ann Evans, Trish Everett-Kabut, Cindy SenaudFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
The Art of Racing in the RainYapımcı Firma:
Fox 2000 PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
27.09.2019 Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.