EOSB sokaktaki canlar için komisyon kurdu

Türkiye'de bir ilke imza atanEOSB yönetimi, OSB'de faaliyet gösteren şirketlerde çalışan işverenlerden oluşangönüllüler ile birlikte'Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu' kurdu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi kentin ekonomik kalkınmasına katkı sunarken Eskişehir'e değer katan sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Çalışan annelere yönelik Yaşam Merkezi içinde kreş, engelli bireylerin üretime katkı sunmasıiçin Engeliler Montaj Atölyesi ve sanayiye nitelikli eleman kazandırmak için teknik lise gibi önemli projelere imza atan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'deki OSB'ler içerisinde ise bir ilke imza attı. EOSB, sokaktaki canları korumak için 'Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu' kurdu. Oluşturulan komisyon ile birlikte OSB sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının barınma ve beslenme gibi tüm ihtiyaçları karşılanacak.

40 kişilik heyetten oluştu

Yaklaşık bir aydır yürütülen sahaçalışması sonucunda organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde yaklaşık 800 başıboş sokak hayvanı tespit edildi. Tamamlanan çalışmalar sonrası EOSB yönetimine bağlı olarak faaliyetlerini yürütecek olan'Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu' kuruldu. 40 kişilik heyetten oluşan ve tüzüğü oluşturulan komisyonda Başkan Vekili Metin Saraç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva da yer aldı.

Beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanacak

Komisyon ilk toplantısını organize sanayi bölge müdürlüğünde gerçekleştirdi.Başkan Vekili Metin Saraç ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva'nın da yer aldığı toplantıda, komisyon başkanlığına Ata Ersoy, başkan yardımcılıklarına Erkan Şahlan ve Ayça Oturmuş atandı. Gerçekleşen toplantıda ilk olarak sokaktaki canların beslenmeihtiyaçları karşılanarak, gönüllü firmaların desteğiyle kulübe sorununun çözülmesi kararlaştırıldı. Sonrasında ise Odunpazarı Belediyesi ile iş birliği yapılarak sağlık bakımlarının yapılması ve kısırlaştırılmasıkararı alındı.