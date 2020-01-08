EOSB ve ESO yeni yatırım stratejilerini görüştü

Toplantıda yeni yatırım stratejileri, demiryolu ile limanlara bağlantının Eskişehir 'e etkisi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin şehirde üretilmesinin avantajlarıgibi konular görüşüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, EOSB Başkan Vekili Metin Saraç, EOSB Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyesi Hikmet Çetin, ESO Başkan Yardımcıları Fatih Düş ile Sinan Özeçoğlu, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Benli, Gürhan Albayrak, Evren Şahinve Muhsin Akbaş katıldı.

EOSB ve ESO'nun birlikte düzenlediği İstişare Toplantısında, Eskişehir'in demiryolu ile limanlara bağlantısının kente yapılacak olan yatırımlarave ihracata etkisi, Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin Eskişehir'de üretilmesinin Türkiye ve Eskişehir için avantajları ve ulaşımda yaşanan aksamalarele alındı. Toplantıda ayrıca Eskişehir'e daha fazla yatırım çekmek için yapılacak çalışmalar ile yeni yatırım stratejileri gibi konular görüşüldü.